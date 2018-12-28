Son Dakika Haberleri: Narko Rehber ile Binlerce Kişi Bilgilendirildi

Narko Rehber ile Binlerce Kişi Bilgilendirildi

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Narko rehber projesi kapsamında 3 bin 338 kişiye uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Narko Rehber ile Binlerce Kişi Bilgilendirildi, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Narko rehber projesi kapsamında 3 bin 338 kişiye uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği görevlilerince Narko rehber projesi kapsamın da Adıyaman merkez ve ilçelerinde 2018 yılı içerisinde çeşitli kurum çalışanlarına, uyuşturucu ile mücadelede katkı sağlamaları, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri hakkında bilgilendirildi.

2018 Yılı içerisinde 3 bin 338 kişi bilgilendirilirken 2019 yılında da eğitim, seminer ve toplantılar aralıksız devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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