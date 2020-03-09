NARKO rehber seminerleri devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Tubim Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.



Tubim Büro Amirliği ekipleri tarafından, Emir Sultan Camii Kur'an Kursu kursiyerleri, Narlikuyu Kur'an Kursu kursiyerleri, Yeni Mahalle Tevhit Kur'an Kursu kursiyerleri, Önceller Kur'an Kursu kursiyerleri,



Hacı Şerif Kur'an Kursu kursiyerleri, Ebubekir Sıddık Kur'an Kursu kursiyerleri, Haznevi Kur'an Kursu kursiyerleri, Hacı Mehmet İnan Kur'an Kursu kursiyerleri, Alitaşı Kur'an Kursu kursiyerleri, Eskisaray Kur'an Kursu kursiyerleri, Besni Sosyal Hizmet Müdürlüğü çalışanları da olmak üzere toplam 650 kişiye seminer verildi. Seminerlerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenler, bağımlıların durumları, uyuşturucuya kişilerin nasıl düştüğü gibi konular aktarıldı. - ADIYAMAN