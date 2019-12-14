Narko rehber uyardı: "Benim çocuğum yapmaz demeyin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narko rehber uyardı: 'Benim çocuğum yapmaz demeyin' - Son Dakika

Narko rehber uyardı: "Benim çocuğum yapmaz demeyin"

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, madde bağımlılığı ile mücadele, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Narko rehber uyardı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, madde bağımlılığı ile mücadele, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.


Narkotim Projesinin proje ortağı olan ve narkotik suçlarla mücadelede ilgili kurumlarla birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi, farkındalık çalışmalarını hızlandırdı. Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev alan uzman narko rehber Fikret Özlü, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda ilgili personel, engelli bireyler ve ailelerine bilgi verirken, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı yapan uzman klinik psikolog Yücel Şavklı ve Gizem Kıtlıkoğlu, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezindeki programda sunum yapan Fikret Özlü, 'madde bağımlılığı', 'kullanımı ve etkileri', 'narkotik maddelerin sınıflandırılması', 'bağımlı olan kişinin özellikleri nelerdir?', 'sokak satıcıları nasıl tanınır?', 'narkotik maddelerin sokak adları ile ticaret ve tüketiminde kullanılan dil nelerdir?', 'şüpheli mekanlar nerelerdir?', 'uyuşturucu ile mücadelede etkin verim nasıl alınabilir?' konularını katılımcılarla paylaştı. Özlü, narkotik şubenin Mersin'de yaptığı çalışmalardan bahsederken, çocukları ve gençleri korumanın sadece polislerin değil, ailelerin ve toplumun görevi olduğunu belirtti. Ailelere, çocuklarının davranışlarına hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunan Özlü, "'Benim çocuğum yapmaz' demeyin, her ayrıntıya dikkat edin" ifadelerini kullandı. Özlü, Mersin'de madde bağımlılığı yaşının 6'ya kadar düştüğüne vurgu yaptı.


Eğitimin ikinci oturumunda, 'dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu' konusunu Yücel Şavklı, hiperaktivite ile birlikte görülen hastalıkları ise Gizem Kıtlıkoğlu anlattı. Şavklı, okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar geçen süreçte, değişik bulgularla devam eden kronik bozukluğun, tedavi edilmediğinde ruhsal, sosyal ve akademik sorunlara yol açtığını anlatırken, tedavi süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Çocukluk çağının en sık görülen nöropsikiyatrik bozukluklarından hiperaktivite ile gelişen bozukluklar konusunda Gizem Kıtlıkoğlu, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip çocukların yarısından fazlasında, en az bir diğer psikiyatrik bozukluk olduğunu belirtti. Çocukların, dil ve öğrenme bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar, sosyal, duygusal bozukluklar yaşayabileceğini aktaran Kıtlıkoğlu, bu gibi durumlarda aile içi ilişkilerde nasıl davranılmasını gerektiği hakkında aileleri bilgilendirdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı

Son Dakika Haberleri
21:02 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi - Son Dakika
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Son Dakika
21:00 Milas'ta hortum felaketi - Son Dakika
21:00 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:57 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - 3 - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narko rehber uyardı: "Benim çocuğum yapmaz demeyin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]