Son Dakika Haberleri: Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor
Son Dakika 3. Sayfa Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor

6 saat önce

Aksaray'da okul önleri ve çevresi başta olmak üzere park ve bahçelerde görev alan Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor.

Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]

Aksaray'da okul önleri ve çevresi başta olmak üzere park ve bahçelerde görev alan Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Narko Tim ekipleri özellikle okul önleri, park ve bahçelerde tüm şahıs ve araçları durdurarak didik didik arıyor. Şahısları GBT sorgusundan geçiren Narko Timler, araçları da sorgulayarak güvenliği sağlıyor. Okul bölgelerinde bulunan internet kafe ve çay ocakları gibi öğrencilerin bulunduğu mekanlara da ani baskınlar yapan Narko Timler adeta kuş uçurtmuyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, tüm konularda olduğu gibi uyuşturucuya da geçit verilmeyeceğini bildirdi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]