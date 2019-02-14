Son Dakika Haberleri: Narko Timsah Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyede

Narko Timsah Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyede

1 saat önce

Bursa'da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Narko Timsah Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyede, System.String[]
Bursa'da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon helikopterle havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 200 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlıların yakınları da adliyeye akın etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti

Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor Yabancı Uyruklu Kadınları Sosyal Medyadan Kandırıp Fuhşa Zorladılar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narko Timsah Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]