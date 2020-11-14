'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda - Son Dakika

'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda

14.11.2020 11:11
'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda, System.String[]

Semra DEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/ -Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul'da birçok noktayı gezen Narko Tır'ın son durağı İstanbul Bağcılar Meydanı oldu.

Semra DEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/ -Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul'da birçok noktayı gezen Narko Tır'ın son durağı İstanbul Bağcılar Meydanı oldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan 'Narkotik Eğitim Tır', içerisinde bulunan ekrandan yayınlanan görüntülerle vatandaşı bilgilendirdi. Tırı gezen lise öğrencileri de sergilenenleri ilgiyle inceledi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, kurulan Narko Tır'da incelemelerde bulundu.

"VÜCUT KISA SÜREDE DEFORMASYONA UĞRUYOR"

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Narko Tır'da madde bağımlılığının olumsuz gelişim sürecini, sebeplerini, etkilerini ve sonuçlarını anlatan görsel bir sergi var. Uyuşturucunun kötülüğü ve tedavi süreci vatandaşlarımıza detaylı bir şekilde anlatılıyor. Görsellerde gerçek olaylar anlatıldığı için gelen vatandaşlarımızın olaya çok daha etkileyici baktıklarını görüyoruz. Madde bağımlılığında vücut kısa sürede deformasyona uğruyor. Tüm gençlerimizin bu kötülükten uzak durmasını temenni ediyorum" dedi.


'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda
'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda
'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda
'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Narko Tır' Bağcılar Meydanı'nda - Son Dakika


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