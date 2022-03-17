'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA - Son Dakika
Üye Girişi

'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA

17.03.2022 15:13

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla hazırlanan 'Narko TIR' Esenyurt'ta stand açtı.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla hazırlanan 'Narko TIR' Esenyurt'ta stand açtı. 'Narko TIR' 15 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda kalacak

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Narko TIR' Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu. 15 gün boyunca özellikle gençler uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilecek. Vatandaşlar TIR'ın içinde kurulan ekranlardan kapsamlı bilgi alabilecek. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül de TIR'da incelemelerde bulundu. Karagül yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Haftasonları da dahil olmak üzere sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasında faaliyetlerini sürdürecek. Burada öğrencilere Narko TIR'da uyuşturucu bağımlılığının ne kadar kötü bir şey olduğunu özellikle görsellerle ve eğitim polis arkadaşlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. dedi.

'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA
'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA
'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA
'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA

YORUMLAR
500
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi Cumhuriyet Başsavcısı Akın: 'Adalet sadece salonlarda aranan bir kavram değildir' Cumhuriyet Başsavcısı Akın: 'Adalet sadece salonlarda aranan bir kavram değildir'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA - Son Dakika


Son Dakika
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Baş şüpheli Zeynal A. iki yıl sonra gözaltına alındı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
15:12 Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor!
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:04 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!
15:03 Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: 'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement