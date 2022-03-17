'NARKO TIR' ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI'NDA - Son Dakika

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi amacıyla hazırlanan 'Narko TIR' Esenyurt'ta stand açtı. 'Narko TIR' 15 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda kalacak

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Narko TIR' Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu. 15 gün boyunca özellikle gençler uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilecek. Vatandaşlar TIR'ın içinde kurulan ekranlardan kapsamlı bilgi alabilecek. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül de TIR'da incelemelerde bulundu. Karagül yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Haftasonları da dahil olmak üzere sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasında faaliyetlerini sürdürecek. Burada öğrencilere Narko TIR'da uyuşturucu bağımlılığının ne kadar kötü bir şey olduğunu özellikle görsellerle ve eğitim polis arkadaşlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. dedi.