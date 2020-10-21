'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'nda - Son Dakika

'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'nda
21.10.2020 13:03
UYUŞTURUCUYLA mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'na kuruldu.
UYUŞTURUCUYLA mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'na kuruldu. 'Narko TIR'ın yarın akşama kadar meydanda kalacağı öğrenildi.
Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mücadele kapsamında Esenyurt Meydanı'na 'Narko TIR' kuruldu. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş dün kurulan Narkotik Eğitim TIR'ını inceledi. 3 gün boyunca özellikle gençler uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilecek. Vatandaşlar TIR'ın içinde kurulan ekranlardan kapsamlı bilgi alabilecek. Narkotik eğitim TIR'ını ziyaret eden lise öğrencisi Kutsay Karakoç, "Uyuşturucunun zararlarını öğrendim. Kullananların nasıl bir değişim gösterdiğini gördük. Bir zamandan sonra insanın ölümüne sebep veriyor. Hiç kimsenin kullanmaması gerek" diye konuştu.
- İstanbul
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