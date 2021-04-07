"Narko tır" tarihi kentte - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında "Narko tır" Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu ile zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında "Narko tır" ile uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, kurum amirleri, müdürleri ve vatandaşlar tırı ziyaret ederek, bilgi aldı.

Kaymakam Türköz, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığının 81 ilde uygulamaya koyduğu 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi kapsamında bilinçlendirme ve farkındalık günü yapıldı. Maalesef uyuşturucu denilen illetin hem fiziksel hem psikolojik olarak bir çok etkisi var. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinde etkilerinin olmaması için polis ve jandarma kolluklarımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uyuşturucu ile mücadelede oldukça ileriye noktaya da geldik. Narko tırda görevli polislerimiz vatandaşlarımıza uyuşturucu ile mücadele görseli sundular. Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu konuda da sloganımız 'En İyi Narkotik Polisi: Anne'dir. İçinde bulunduğumuz haftada malumunuz Polis Haftası. Buradan tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - KARABÜK