Narkonokta ile vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narko-Rehber projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (DESKİ) görevli ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere uyuşturucu ile vatandaşların nasıl mücadele edebileceği hakkında seminer verildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narko-Rehber projesi faaliyetleri kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (DESKİ) görevli ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere "Uyuşturucusuz toplum hepimizin eseri olacaktır" diyerek görevli polisler tarafından seminer verildi. Narko-Rehber projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek, önlemek amacıyla, uyuşturucu maddelere karşı bilgilendirmeler yapıldı. Bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceğiyle "UYUMA" ihbar programı hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme yapılarak toplam 155 kişilik katılımdan 125'i anne ve anne adayı olan katılımcılara yönelik seminer verildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda "Narkonokta" bilgilendirme faaliyeti kapsamında toplam 2 bin 524 adet broşür dağıtıldı. 3 bin 598 vatandaşımıza, "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam bin 447'si anne ve anne adayı olmak üzere toplam 2 bin 620 kişiye, bilgilendirme yapılmış olup, bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaya devam edileceği belirtildi. - DENİZLİ