Son Dakika Haberleri: Narkorehber" Vatandaşa Tanıtılıyor

Narkorehber" Vatandaşa Tanıtılıyor

1 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri 'Çay, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla başlatılan 'Narkorehber' projesi kapsamında her akşam bir kahvehaneye gidip, uyuşturucunun zararları ile bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor.

Narkorehber
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ' Çay, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla başlatılan 'Narkorehber' projesi kapsamında her akşam bir kahvehaneye gidip, uyuşturucunun zararları ile bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile Yeşilay'ın desteğiyle 19 mahallede, 'Çay, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla 'Narkorehber' projesi başlattı. Proje kapsamında Emniyet Müdürü Metin Turanlı, beraberinde Yeşilay Cemiyeti Başkanı Fatih Akça, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik polisleri ve ilgili kurum müdürleri ile her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşuyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili komiser Sinan Cevher de 'Zonguldak narkorehber' adlı sunum gerçekleştirdi. Program sonunda Toplum Destekli Polis Şubesi polisleri, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yaparken, Asayiş Şubesi polisleri de 2018 yılında yaşanan olayların istatistiklerini paylaştı. Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Çay, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı Babasının Mirasından Faydalanmasın Diye Amcası Başkasının Nüfusuna Kaydettirdi

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkorehber" Vatandaşa Tanıtılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]