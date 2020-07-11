Narkoterör operasyonlarında 2 günde 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Narkoterör operasyonlarında 2 günde 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı 2 günde gerçekleştirilen narkoterör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiğini, son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarının 42 milyon 110 bine yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 2 günde gerçekleştirilen narkoterör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiğini, son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarının 42 milyon 110 bine yükseldiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada güvenlik birimlerinin terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 26 ayrı noktada 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında icra edilen operasyonda ise 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Son 2 günde narkoterör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevirin ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarının 42 milyon 110 bine yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkoterör operasyonlarında 2 günde 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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