Narkotiğin hassas burnu "Çayra" emekli oldu - Son Dakika

Narkotiğin hassas burnu "Çayra" emekli oldu

25.10.2020 11:09

Aydın'da 12 yıldır polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarına katılan 14 yaşındaki narkotik köpeği "Çayra", görevini genç köpek Tina'ya devretti.

Aydın'da 12 yıldır polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarına katılan 14 yaşındaki narkotik köpeği "Çayra", görevini genç köpek Tina'ya devretti.

Yaşıtları 10 yaşına geldiğinde emekli olmasına rağmen 14 yaşına kadar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çayra, vücut fonksiyonlarının zayıflaması üzerine emekliye ayrıldı.

Belçika Malinois cinsi köpeğin emekliye ayrılmasından dolayı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Çayra'yı deniz kenarına götürdü.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyda denize giren Çayra, kendisi için hazırlanan şemsiyenin altında şezlonga uzanıp güneşlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu emeklilik kutlamasında Çayra'nın polis yeleği de masanın üzerine bırakıldı.

"Ödülü hak etti"

Köpeğin eğitmeni Abdullah Kurt, AA muhabirine Çayra ile 7 yıldır çalıştığını, onunla iş arkadaşlığından öte "baba-evlat" gibi olduğunu belirterek, emekli olacağı için çok üzüldüğünü söyledi.

Çayra'nın yaklaşık bin operasyona katıldığını, 2018 yılında Didim'de 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda da kilit görev üstlendiğini ifade eden Kurt, çok hassas bir burnu olan köpeğin yıllarca narkotik ekiplerine güven verdiğini dile getirdi.

Kurt, Çayra'nın üstlendiği kritik görevi, bir süredir birlikte görev yaptıkları 2 yaşındaki Tina'nın devralacağını kaydederek, "2 yıldan beri emekli olacaktı ama performansından bir şey kaybetmeyince devam etmişti. En büyük özelliği zula tabir edilen yerlerdeki maddeleri kolayca bulabilmesidir. Yangın tüpü, hoparlör gibi yerlere saklanan uyuşturucuları çok rahat buluyordu." dedi.

Çayra'nın bundan sonraki bakımlarını kendisinin üstleneceğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Haliyle duygusal bir bağ oluştu. Aileme ayırdığım zaman kadar ona da zaman ayırdım. Çünkü o aile bireyi gibiydi benim için. İş için ayrılmak zor olacak ama ben normal hayatımda da ona bakmaya devam edeceğim. Ölünceye kadar Çayra'ya bakmayı düşünüyorum. Her ne kadar duygusal olarak zorluk yaşasak da bir yerde bırakmamız gerekiyordu. Bugün de Çayra'yı denize getirdik. Çünkü o ödülü çoktan hak etti."

Narkotiğin hassas burnu Çayra emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu Çayra emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu Çayra emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu Çayra emekli oldu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Narkotiğin hassas burnu 'Çayra' emekli oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi
KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor         
10:45
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu         
21:37
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:33:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotiğin hassas burnu "Çayra" emekli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei