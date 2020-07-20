Narkotik birimleri 7 günde 3 bin 338 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Narkotik birimleri 7 günde 3 bin 338 kişiyi yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nca son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 bin 338 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nca son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 bin 338 şüpheli yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 3 bin 338 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan aramalarda, 512 kilogram esrar, 165 kilogram metamfetamin, 72 kilogram eroin, 21 kilogram bonzai, 500 gram afyon sakızı, 4 bin adet sentetik ecza ilacı, 5 bin adet ekstasy, 455 bin kök kenevir bitkisi, 43 adet tabanca ve 41 bin 364 TL para ele geçirildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik birimleri 7 günde 3 bin 338 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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