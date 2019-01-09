Narkotik Eğitim Tırı Balıkesir'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir'e geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir'e geldi.



8 gün Toplu Taşıma Merkezindeki (TTM) meydanda duracak tırda, madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama bulunuyor.





Tırın ilk günkü konukları Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daire müdürleri ve öğrenciler oldu.





Tırı gezerek görevlilerden bilgi alan Yazıcı, amaçlarının, gayretlerinin Balıkesir'in gençleri ve çocuklarını bunlarla buluşturmamak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bunu eğitimle, öğreterek yapmamız lazım. Çocuğumuzu, gencimizi ikna ederek yapmamız lazım. Sadece yasak diyerek bu iş halledilemiyor. Dolayısıyla biz de her manada öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, emniyet personelimizle dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla çocuklarımızı eğitmeye bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Tırın içinde bu konuda neler yaşanabileceği detaylarıyla gösteriliyor."



Öte yandan tırda madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitiren ünlüler, uyuşturucu maddelerin içindeki kimyasallar, madde kullanımına bağlı vücuttaki değişimler ve ebeveynler için madde kullanımını belirtilerinin yer aldığı uygulamalar bulunuyor.



Aynı zamanda, tırın iç duvarlarında madde bağımlılığı sonucu tutuklanan genç yaştaki kişilerin pişmanlıklarını dile getirdiği uyarıcı nitelikte yazılar yer alıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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