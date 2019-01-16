Narkotik Eğitim Tırı Bandırma'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı'nda Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı'nda Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı.



Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma'da uyuşturucu kullanımı oranının yüksek olmadığını söyledi.



İlçede yılda en çok 50 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını ifade eden Yazar, "Ancak Bandırma, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığın yoğun olduğu bir noktada bulunuyor. Tüm okullarımızın çevresinde güvenlik önlemlerimiz var. Ayrıca okul müdürleri, rehber öğretmenler, mahalle muhtarları, emniyet görevlileri işbirliği içinde uyuşturucunun önlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz." dedi.



26 okulda güvenlik görevlilerinin, 8 okulun önünde ise polis memurlarının bulunduğunu belirten Yazar, "Önümüzdeki günlerde gelecek 3 milyon liralık ödenekle Bandırma'daki MOBOSE'leri de yenileyeceğiz." diye konuştu.



Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Balıkesir Valiliğinin öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında madde kullanımı ve bağımlılık konularında gençleri, anne-babaları, eğitimcileri ve tüm kamuoyunu bilgilendirerek farkındalık yaratma amacıyla gelen Narkotik Eğitim Tırı Bandırma'da hizmet verecek. Bu eğitim sırasında uyuşturucu kullanımının insan vücudunda yarattığı fiziksel ve ruhsal değişiklikler anlatılacak."

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