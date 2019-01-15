Son Dakika Haberleri: Narkotik Eğitim Tırı Edremit'te

Narkotik Eğitim Tırı Edremit'te

40 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan "narkotik eğitim tırı", madde kullanımını önlemek için Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

Narkotik Eğitim Tırı Edremit'te, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir projesi olan "narkotik eğitim tırı", madde kullanımını önlemek için Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

Şehit Hamdi Bey Meydanında bir gün boyunca kalacak tırda, madde bağımlılarının ruhen ve bedenen yaşadığı değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama bulunuyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak hayata geçirilen bu projenin ilk olduğunu kaydeden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru Kazım Gülen, "2015'ten beri İstanbul içinde ve 22 farklı ilde faaliyetler yapıldı. Madde kullanımının ve madde bağımlılığının zararları neler? İnsanlara ne gibi etkileri var bunlar anlatıldı" dedi.

Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, "İlçemizin ve ülkemizin en büyük meselelerinden biri olan uyuşturucuyla alakalı emniyetin ortak yürüttüğü proje kapsamında bugün narkotik tırında vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Hiç kimsenin bağımlı olmasını istemediğimiz bir konu için buradayız. Bunun için çalışmalarımıza biz de ilçemizde devam ediyoruz. İlçemizde bağımlılık kurumumuz var, tüm kamu paydaşlarının birlikte olduğu bir kurum. O kapsamda çalışmalarımız kaymakamımız başkanlığında devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Görevli arkadaşlarımız bizlere ve öğrencilere madde bağımlılığım vücuda olan zararlarını ve madde bağımlılığıyla mücadeleyle alakalı bilgiler verdiler. Bu konuda halkımızı ve gençlerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu tehlikeden vatandaşlarımızı, gençlerimizi uzak tutmak istiyoruz. Bu konuda bütün kurumlarımız, emniyetimiz, jandarmamız sağlık müdürlüğümüz, ilçe müftülüğümüz seferber olmuş durumda. Özellikle gençlerimizi bundan uzak tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Özellikle ailelerimiz ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

İstanbul, Edremit, Narkotik, 3. Sayfa
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