Narkotik
Eğitim tırı ile gençleri bilgilendirdiler
Vali Yazıcı, "Uyuşturucunun zararına karar vermiş gençlik, bu konuda asla taviz vermez"
BALIKESİR - İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı Balıkesir
'de gençleri bilgilendirdi. Narkotik Eğitim TIR'ını protokol ve çok sayıda öğrenci ziyaret etti.
Narkotik Eğitim TIR'ı Balıkesir'de TTM merkezinde vatandaşları ve öğrencileri uyuşturucuya karşı çeşitli görsel ve afişlerle uyarıyor. TIR Balıkesir'de 16 Ocak tarihine kadar açık kalacak. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, Narkotik TIR'ında görevli narkotik polislerinden bilgi aldı. Vali Yazıcı TIR'ı gezerken içeride bulunan öğrencilerden uyuşturucu hakkında öğrendikleri bilgileri öğrenci arkadaşları ile ailelerine de anlatmalarını rica etti. Vali Yazıcı, Narkotik polisinden bilgi aldıktan sonra Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız
'a okullardaki öğrencileri Narkotik Eğitim TIR'ına gelmeleri hususunda talimat verdi. Vali Yazıcı TIR'da yaptığı açıklamada, " Ülkenin problemini, gençliğin ve hepimizin problemi olan sigaradan başlayıp, uyuşturucuya kadar çok sayıda uyuşturucu var. Bizim amacımız, isteğimiz ve gayretimiz Balıkesir olarak, Tüm Türkiye
de olduğu gibi. Çocukları, insanları, gençleri asla uyuşturucu ile buluşturmamak. Bunlarla tanıştırmamak lazım. Tabii bunu eğitimle yapmamız lazım. Öğreterek yapmamız lazım. Çocuğumuzu, gencimizi ikna ederek yapmamız lazım. Sadece yasak diyerek ne yazık ki bu iş halledilebilmiyor. Dolayısıyla bizde her manada okullarda öğretmenlerimizle, Din görevlileri vasıtası ile, jandarma ve polislerimizle vasıtası ile dolayısıyla tüm kuruluşlarımızla çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda eğitmeye çalışıyoruz. Bu TIR'ın içersin de bu konuda neler yaşanacağı bütün ayrıntıları gösteriliyor. Ben bu bölgeye gelen tüm vatandaşlarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin burayı mutlaka görmelerini istiyorum. Basınımızdan da yardım istiyorum. Çünkü bilinçli bir gençlik bu konunun zararına kendisi karar vermiş gençlik, bu konuya asla taviz vermez" şeklinde konuştu.
Vali Yazıcı TIR Ziyareti sonrası ziyarete gelen gençlerin beraber fotoğraf çektirme ricasını kırmadı. Gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Narkotik TIR'ın açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daire müdürleri, STK
temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler,le çok sayıda vatandaş katıldı.