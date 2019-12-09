Son Dakika Haberleri: Narkotik Eğitim Tırı Isparta'ya geliyor
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik Eğitim Tırı Isparta'ya geliyor - Son Dakika

Narkotik Eğitim Tırı Isparta'ya geliyor

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hedef Olma Hedefsiz Kalma' projesi kapsamında Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımı önlemek konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Isparta'ya geliyor.

Narkotik Eğitim Tırı Isparta'ya geliyor, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hedef Olma Hedefsiz Kalma' projesi kapsamında Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımı önlemek konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Isparta'ya geliyor. Eğitim tırı ile 10-11 Aralık tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenci ve velilere eğitim ve bilgilendirme hizmeti sunulacak.


Kente gelecek olan Narkotik Eğitim Tırında, uyuşturucu maddelerin içerisindeki kimyasallar, madde kullanımına bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler ve ebeveynler için madde kullanımının belirtilerinin yer aldığı uygulamalar bulunduğu belirtildi.


Eğitim Tırında ayrıca, monte edilmiş uygulama ekranları aracılığıyla ziyarette bulunan katılımcılara, uyuşturucu maddelerin insanlara fiziksel ve ruhsal olarak ne gibi zararlar verdiği, uyuşturucu kullanan insanların yüzlerinde ne gibi değişiklikler olduğu, yıllar içerisinde uyuşturucu kullanımına bağlı olarak kalpte ve diğer organlarda ne gibi değişimler olduğu ile ilgili görevli uzman personeller tarafından bilgilendirme yapılıyor.


Madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yola çıkan Narkotik Eğitim Tırının, 10-11 Aralık 2019 tarihlerinde saat: 09.30-17.30 arasında, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda olacağı, lise çağındaki öğrenciler ile ve tüm vatandaşlara açık olduğu belirtildi. - ISPARTA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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