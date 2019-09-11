Narkotik Eğitim Tırı Muğla'da

Muğla Valisi Esengül Civelek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "Hedef Olma Hedefsiz Kalma" Projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele için hazırlanan Narkotik Eğitim Tırı'nı gezdi.



Muğla'ya ikinci kez gelen Narkotik Eğitim Tırı'nı Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile gezen Vali Civelek, uyuşturucunun toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün kalacak Narkotik Eğitim Tırı'nı ailelerin ve bütün çocukların gezmesi gerektiğine işaret eden Civelek, "Ülkemiz geleceğini tehdit eden toplumda ekonomik, sosyal kayıplar yaratan uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili tüm taraflarla çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önleme çalışmalarına Narkotik Eğitim Tır'ının büyük katkı sağladığını aktaran Civelek, madde bağımlılığının yarattığı bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmek ve toplumda sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Bodrum, Milas, Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde eğitim faaliyetlerini tamamlayan Narkotik Eğitim Tır'ı Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün kalarak kentten ayrılacak.

Vatandaşların ve öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği tır da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda vatandaşlara bilgi aktarıyor.