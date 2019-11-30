Son Dakika Haberleri: "Narkotik eğitim tırı" Osmaniye'de
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"Narkotik eğitim tırı" Osmaniye'de

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi "narkotik eğitim tırı" Osmaniye'ye geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi "narkotik eğitim tırı" Osmaniye'ye geldi.


Kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında konuşlanan tırı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve amirler, tırdaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Osmaniye'de 3 gün bulunacak tırda, madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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