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Narkotik Eğitim Tırı Şarkikaraağaç'a geldi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, uyuşturucu kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine geldi.

Narkotik Eğitim Tırı Şarkikaraağaç'a geldi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, uyuşturucu kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine geldi.

Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi avlusunda konuşlanan tırda, uyuşturucu madde kullanıcılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama aracılığıyla anlatılıyor.

Uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan tıra vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer de tırı ziyaret ederek, bilgi aldı.

Burada konuşan Yılmazer, uyuşturucu kullanımının önlenmesi için el birliğiyle yoğun bir mücadele ortaya konulduğuna işaret etti.

Yılmazer, "Bu konuda Emniyetimiz, Jandarmamız, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bütün kurumlarımız seferber olmuş durumda. Özellikle gençlerimizi sağlıklı, bilgili, bilinçli olarak geleceğe hazırlayabilmek en büyük hedefimizdir. Ailelerimizin de bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bizler her zaman onlara destek olmaya hazırız. Tırın ilçemize gelmesini sağlayan Isparta Valiliğimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bugün kentten ayrılan tırı, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir, daire amirleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar da ziyaret etti.

Şarkikaraağaç, Narkotik, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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