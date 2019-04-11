Narkotik Eğitim Tırı Trabzon'a Gelecek
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Trabzon'a gelecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:07 Kaynak: AA
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Trabzon
'a gelecek.
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Parkı'nda 13-16 Nisan'da konuşlanacak Narkotik Eğitim Tırı'nda, uyuşturucu madde kullanımının zararları ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapılacak.
İl genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin periyotlar halinde gezdirileceği Narkotik Eğitim Tırı'nda, 13-16 Nisan arasında 09.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar bilgilendirilecek.
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