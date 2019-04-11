Son Dakika Haberleri: Narkotik Eğitim Tırı Trabzon'a Gelecek

Narkotik Eğitim Tırı Trabzon'a Gelecek

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Trabzon'a gelecek.

Narkotik Eğitim Tırı Trabzon'a Gelecek, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Trabzon'a gelecek.

Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda 13-16 Nisan'da konuşlanacak Narkotik Eğitim Tırı'nda, uyuşturucu madde kullanımının zararları ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapılacak.

İl genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin periyotlar halinde gezdirileceği Narkotik Eğitim Tırı'nda, 13-16 Nisan arasında 09.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar bilgilendirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:07 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik Eğitim Tırı Trabzon'a Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]