Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

Narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdi

40 dakika önce

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gelen iki araca yönelik yaptığı operasyonda 16.5 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdi, System.String[]
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gelen iki araca yönelik yaptığı operasyonda 16.5 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. İstanbul'dan Başkent'e uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı alınan iki araç, Ankara girişinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda takibe alındı. Bir süre devam eden takip, Kazan ilçesinde son buldu. Durdurulan iki araçta keskin burunlu narkotik köpeklerinin yaptığı aramalar sonucunda 15 paket halinde 16.5 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Tespit edilen iki araçtaki H.A., S.A., M.B., H.A., Ö.K. isimli 5 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:05 Kaynak: İHA
İstanbul, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara, Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü ING işletme adından Bank kelimesini çıkarma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]