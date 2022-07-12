Narkotik ekipleri bayramda da zehir tacirlerine göz açtırmadı

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda yaptıkları operasyonla 1 kilogram metamfetamin ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda da zehir tacirlerine göz açtırmadı. Narkotik ekipleri İstanbul'dan Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri dün gece saatlerinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, otomobildeki 3 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler A.T., N.D. ve S.L. çıkartıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN