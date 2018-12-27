Narkotik Ekipleri Okul Çevrelerini Boş Bırakmadı

Narkotik ekipleri okul çevrelerini boş bırakmadıKOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı, cadde ve sokaklarda üst araması yapan ekipler oyun kafelerini de kontrol etti.

Narkotik ekipleri okul çevrelerini boş bırakmadı



KOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı, cadde ve sokaklarda üst araması yapan ekipler oyun kafelerini de kontrol etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube polis ekipleri okul önlerinde ve çevrelerinde uygulama yaptı. Okul önlerindeki vatandaşlara üst araması ve GBT sorgusu yapılan uygulama kapsamında trafikteki bazı araçlarda durduruldu. Araçların bagajlarının kontrol edildiği uygulamada okul çevrelerinde bulunan oyun salonları ve kafelerde de inceleme yapıldı. Oyun salonlarında bulunan şahıslara kimlik ve yaş kontrolü yapıldı. 3 okul çevresinde gerçekleşen uygulamalarda toplamda 350 şahıs ve 70 aracın incelendi. Asayiş uygulamasında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

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