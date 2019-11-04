Son Dakika Haberleri: Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı

Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı

6 saat önce

- Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğinde ki kuyuyla karşılaştıERZURUM - Erzurum'da Narkotik Ekipleri operasyon düzenlediği 2 katlı bir binanın zemin katında kürek ve kazmayla kazılmış 15 metre derinliğinde bir kuyuyla karşılaştı.

- Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğinde ki kuyuyla karşılaştı

ERZURUM - Erzurum'da Narkotik Ekipleri operasyon düzenlediği 2 katlı bir binanın zemin katında kürek ve kazmayla kazılmış 15 metre derinliğinde bir kuyuyla karşılaştı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Ekipleri Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi Osman Paşa Sokakta bulunan 2 katlı bir binaya sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Tüm önlemleri aldıktan sonra içeri giren ekipler tüm aramalara rağmen binada kimseyi bulamadı. Ekipler evin arka odasında ise kazma, kürek ve keser ile kazılmış 15 metre derinliğinde ki bir kuyuya rastladı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri odadan ve eşyalardan parmak izi alırken narkotik köpeği ise binada arama çalışmaları sırasında kullanıldı. İncelemeler sırasında AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Öte yandan, 2 katlı binanın 1 yıl önce Y.E.C. isimli bir vatandaşa kiralandığı öğrenildi. Emniyet güçleri ikametgahında bulunamayan Y.E.C.'yi arama çalışmalarına devam ederken kuyunun neden kazıldığı ise araştırılıyor.

Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı

Narkotik, Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı
İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik Ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]