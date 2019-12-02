Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı 7 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 499 şüpheliyi yakaladı.

Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı 7 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 499 şüpheliyi yakaladı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği sokak uygulamasında 73 kilo esrar, 5.7 kilo eroin, 18 kilo skunk, 2.3 kilo metamfetamin, 420 gram bonzai, 693 sentetik ecza ilacı, 15 bin 579 adet ecstasy, 55 adet silah ve 76 bin 875 TL ele geçirildi. Uygulamalar çerçevesinde narkotik birimleri 499 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı
Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]