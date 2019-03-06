Son Dakika Haberleri: Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor, System.String[]
Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sokak satıcılarına dair ihbarı değerlendiren ekipler şüphelileri kent merkezinde takibe aldı. Suçüstü yakalanan M.K. ve O.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 60 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa
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