Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarının ensesinde - Son Dakika

Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarının ensesinde

Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak, gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 41,92 gram bonzai, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 7 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak, 1 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.