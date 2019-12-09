Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı
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Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince, şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise; 8 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 gram skunk maddesi, 1,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Ayrıca Yakalanan 3 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçu kapsamında işlem yapılırken, 3 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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