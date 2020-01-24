Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

6 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


Batman yolu üzeri yol kontrol noktasında durumundan şüphelenilerek durdurup içinde arama yapılan araçta 490 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar
'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:11:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]