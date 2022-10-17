Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi - Son Dakika
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Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi

17.10.2022 20:41

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, İ.K., A.Y., E.S., B.B., A.Ö., M.A., İ.E., O.E., A.T. ve S.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi - Son Dakika
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