Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, İ.K., A.Y., E.S., B.B., A.Ö., M.A., İ.E., O.E., A.T. ve S.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi - Son Dakika

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