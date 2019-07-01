Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor

11 dakika önce

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.

Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu'da il merkezinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 2 kilo 837 gram metamfetamin, bin 550 adet captagon, 428 adet ecstasy hap, 937 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap), 78,57 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 108,42 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu! Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı! Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor Benzine 27 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 16:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]