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Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

1 saat önce

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin evlerinde yapılan aramada 24,7 gr. skunk maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin evlerinde yapılan aramada 24,7 gr. skunk maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Narkotik Şube ekipleri, sokakta yaptıkları uygulamada, E.B., G.B.B. ve M.C.D. isimli şahısların üst aramasında 10,82 gr skunk maddesi ve 5 adet ecstasy hap ele geçilirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İ.Ö, B.E, M.E, E.B., G.B.B. ve M.C.D. isimli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.

Narkotik Şube Ekipleri tarafından, E.K. (S.S.Ç) isimli şahsın evinde yapılan aramada 2 adet saksıda Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik ekiplerince E.K. (S.S.Ç.) isimli şahsa 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

E.B. ve G.B.B. isimli şahıslar 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Çankırı, 3. Sayfa
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