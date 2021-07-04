Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

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Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

MUĞLA - Pandeminin sona erip tatil sezonunun başlaması ile tatil beldelerine mesken tutan zehir tacirlerine narkotik ekipleri göz açtırmıyor.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler ve şok uygulamalar 7 gün 24 saat ilçenin farklı noktalarında devam ediyor.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde Armutalan Mahallesi Datça Yolu Kavşağı'nda yaptıkları uygulama esnasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptılar. Polis ekipleri arama yaptıkları araçta satışa hazır vaziyette paketlenmiş 12 gram metamfetamin, 8 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Araçta bulunan Y.K ve Sakarya'dan Marmaris'e yeni geldiği öğrenilen İ.A isimli şahısların konakladığı apart odasına da operasyon düzenleyen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği Coco ile birlikte satışa hazır fişekler halinde ampüllerin ve çayların arasına zulalanmış, 10 gram metamfetamin ve 90 gram bonzai maddeleri ele geçirdi.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan İ.A ve Y.K emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılacak.