Narkotik ekiplerinden 10 günde 18 uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta 10 günde 18 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarını aralıksız sürdüren Zonguldak Emniyeti, 2-12 Aralık tarihleri arasında il genelinde 18 ayrı operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.

302 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, suçtan elde edilen 5 bin 770 TL para, 2 adet silah ve 49 adet fişeğin ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan C.E (21), B.T (23), D.K (19), M.İ (42), T.M (23) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.A (31), Ü.Y (38) ve E.G (36) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK