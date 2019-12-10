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Narkotik ekiplerinden büyük başarı

6 saat önce

Zonguldak'ta çiğ köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan T.B., ekipler tarafından yakalandı.

Narkotik ekiplerinden büyük başarı, System.String[]

Zonguldak'ta çiğ köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan T.B., ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yılbaşı öncesinde il genelinde genel uygulama gerçekleştirdi. T.B isimli şahıs tarafından "Çiğ Köfte" lavaşına sarılı vaziyette çiğ köfte süsü verilerek saklanmış, 130 gram uyuşturucu uyarıcı madde Narkotimlerce fark edildi. Durumu fark eden ekipler T.B isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan T.B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan T.B., ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
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