Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı - Son Dakika
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Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı

13.06.2022 22:28
Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı

İstanbul'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak uygulaması düzenlendi.

İstanbul'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak uygulaması düzenlendi. Uygulamada 162 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla, dün "sokak satıcısı" ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan uygulamalarda, 162 şüpheli yakaladı. Hassas burunlu dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda, bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 513 gram metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi. Uyuşturucuların çoğunluğu koltuk kenarlarında ve dolaplarda saklandığı ortaya çıkarken, uygulamalara takılan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik ekiplerinden sokak operasyonu 162 gözaltı - Son Dakika
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