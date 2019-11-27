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Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan veya kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan veya kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 24 adet extacy hap, 8 adet neurontin hap ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Saat Kulesi civarında hareketlerinden şüphelenilen bir şahsın üst aramasında 24 adet extacy hap ele geçirildi.


Ayrıca Açık Maslak mevkisinde şüpheli bir oto içerisinde bulunan şahsın polisleri gördüğünde araç camından dışarıya bir şey attığının görülmesi üzerine, camdan atılan maddenin 8 adet neurontin hap olduğu tespit edildi.


Bunun yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısından alınan arama ve el koyma kararına istinaden, Kastamonu- Ankara kara yolu uygulama noktasında ihbar edilen bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada şüpheli 3 şahsın üzerinde ve araç içerisinde aracın bagajında 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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