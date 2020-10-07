Narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe - Son Dakika

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda 586 gram bonzai, 21,89 gram esrar, 10 adet ecstasy, 3,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.S., M.C., U.D. ve S.C. isimli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

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