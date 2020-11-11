Narkotik ekiplerinin topladığı delilleri inceleyen mahkemeden zanlıya rekor ceza - Son Dakika

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi tarafından Mayıs ayında yapılan bir operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu tacirine 18 yıl hapis cezası verildi.

Ülkenin değişik illerinden gelen pek çok uyuşturucu taciri Aydın'da polis engeline takılırken, İzmir'den Aydın'a kadar dağ yollarını kullanarak 3 defa kılık ve araç değiştirmesine rağmen Aydın Emniyet Müdürülüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinden kaçamayan şebekenin liderine rekor ceza verildi. Norkotik ekipleri tarafından Ilıcabaşı'nda yakalanan uyuşturucu şebekesinin liderine Aydın 1. Ağır Ceza Mahkmesi'nde 18 yıl hapis cezası verildi.

Dağ yollarından Ilıcabaşı'na giriş yapmışlardı

Mayıs ayında izmir-Aydın arasında yüklü bir uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yolunda ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izmirden takibe aldıkları bir Tuncer B. liderliğindeki uyuşturucu tacir şebekesini Aydın Efeler Ilıcabaşı Mahallesi'nde yakalamıştı. Takip edildiklerinden habersiz bir şekilde İzmir'den dağ yollarını kullanarak 3 defa araç ve üzerlerindeki kıyafetleri değiştirerek Aydın'a ulaşan şebekeyi kaçtıkları kereviz tarlasında etkisiz hale getiren polis, topladığı delillerle birlikte şahısları adalete teslim etti.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mayıs ayından bu yana devam eden mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme şebekenin lideri olduğu belirlenen Tuncer B.'yi 18 yıl hapse mahkum etti. - AYDIN