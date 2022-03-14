Narkotik köpeği "Adam" 415 adet uyuşturucu hap buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Narkotik köpeği "Adam" 415 adet uyuşturucu hap buldu

14.03.2022 15:24
Narkotik köpeği "Adam" 415 adet uyuşturucu hap buldu

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada extacy olduğu değerlendirilen 415 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada extacy olduğu değerlendirilen 415 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, R.Y. ile K.T. isimli şahısların, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik detektör köpeği "Adam" ile arama yapan polis, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 415 adet extacy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.Y. tutuklandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
5 KİLO ESRARI OTOMOBİLİN YEDEK LASTİĞİNE GİZLEMİŞLER 5 KİLO ESRARI OTOMOBİLİN YEDEK LASTİĞİNE GİZLEMİŞLER Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği 'Adam' 415 adet uyuşturucu hap buldu - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Narkotik köpeği "Adam" 415 adet uyuşturucu hap buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement