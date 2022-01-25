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NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA - Son Dakika

NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA

25.01.2022 20:16

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçen yıl emekli edilen 'Alfa' isimli narkotik köpeği yaşamını yitirdi.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçen yıl emekli edilen 'Alfa' isimli narkotik köpeği yaşamını yitirdi. Alfa'nın ölüm haberini duygusal bir video ile sosyal medyadan duyuran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, üzüntüsünü dile getirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçen yol emekli edilerek köpek eğitim merkezinde bakıma alınan 'Alfa' isimli narkotik köpeği, dün yaşamını yitirdi. Çok sayıda operasyonda görev alan ve uyuşturucunun ele geçirilmesinde başrol oynayan Alfa'nın ölüm haberini Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir video ile duyurdu. Müzik eşliğinde Alfa'nın fotoğraflarının yer aldığı videoda, "Sayısız operasyonda hassas burnuyla ekiplerimize yardımcı olmuş, tonlarca uyuşturucunun ele geçirilmesinde görev almıştı. Haziran 2021'de emekli ederek Köpek Eğitim Merkezimizde bakıma aldığımız Alfa, 24 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti. Üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA
NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA
NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA
NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA'YA EMNİYETTEN DUYGULANDIRAN VEDA - Son Dakika
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