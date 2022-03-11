Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette Narkotik köpeği Arthur 4 kiloya yakın uyuşturucu madde bulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuştur polis uygulama noktasında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler 06 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette bulunan A.T.Ç., isimli sürücü indirilerek araçta arama yapıldı. Hassas burun Arthur, kamyonetin arka kısmına ve misafir koltuğuna tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, poşet içine gizlenmiş 3 parça halinde 3 kilo 270 gram esrar ve 490 gram Afgan diye tabir edilen plaka esrar maddesi bulundu. Şüpheli A.T.Ç., sorgulama için emniyete götürüldü.