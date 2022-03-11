Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi

11.03.2022 15:05

Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermediAYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette Narkotik köpeği Arthur 4 kiloya yakın uyuşturucu madde bulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette Narkotik köpeği Arthur 4 kiloya yakın uyuşturucu madde bulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuştur polis uygulama noktasında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler 06 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette bulunan A.T.Ç., isimli sürücü indirilerek araçta arama yapıldı. Hassas burun Arthur, kamyonetin arka kısmına ve misafir koltuğuna tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, poşet içine gizlenmiş 3 parça halinde 3 kilo 270 gram esrar ve 490 gram Afgan diye tabir edilen plaka esrar maddesi bulundu. Şüpheli A.T.Ç., sorgulama için emniyete götürüldü.

Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi
Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi
Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi

YORUMLAR
500
Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı

Uyuşturucu, Kuşadası, Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika


Son Dakika
16:04 ABD'de 1,5 trilyonluk onay: İçinde Ukrayna paketi de var!
15:56 Suriye'de Putin'e destek gösterisi: Ellerinde Rusya ve Suriye bayrakları vardı
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
15:29 Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki...
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:09:47. #1.12#
SON DAKİKA: Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement