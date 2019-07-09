Son Dakika Haberleri: Narkotik köpeği bagajdaki uyuşturucu dolu valizi buldu
Son Dakika Güncel Haber

Narkotik köpeği bagajdaki uyuşturucu dolu valizi buldu

41 dakika önce

Denizli'de narkotik köpeği "Chaco"nun yardımıyla bir aracın bagajındaki valizde 5 bin 190 uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Narkotik köpeği bagajdaki uyuşturucu dolu valizi buldu, System.String[]
Denizli'de narkotik köpeği "Chaco"nun yardımıyla bir aracın bagajındaki valizde 5 bin 190 uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldıkları bilgi üzerine çalışma başlattı.
Buldan istikametinden Denizli yönüne giden şüpheli otomobil, güzergahtaki görevli ekiplerce kontrol amaçlı durduruldu.
Narkotik köpeği "Chaco"nun aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan M.T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:53 Kaynak: AA
Narkotik, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:34:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik köpeği bagajdaki uyuşturucu dolu valizi buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]