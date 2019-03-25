Narkotik Köpeği Bulamasın Diye Uyuşturucuyu Sarımsakların Arasına Gizlediler (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARİstanbul'dan aldıkları uyuşturucuları sarımsakların arasına gizleyerek kente sokmaya çalışırken yakalanan T.K. ve U.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDILAR İstanbul
'dan aldıkları uyuşturucuları sarımsakların arasına gizleyerek kente sokmaya çalışırken yakalanan T.K. ve U.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. T.K. ve U.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: DHA
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