Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği Bulamasın Diye Uyuşturucuyu Sarımsakların Arasına Gizlediler (2)

Narkotik Köpeği Bulamasın Diye Uyuşturucuyu Sarımsakların Arasına Gizlediler (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARİstanbul'dan aldıkları uyuşturucuları sarımsakların arasına gizleyerek kente sokmaya çalışırken yakalanan T.K. ve U.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Köpeği Bulamasın Diye Uyuşturucuyu Sarımsakların Arasına Gizlediler (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuları sarımsakların arasına gizleyerek kente sokmaya çalışırken yakalanan T.K. ve U.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. T.K. ve U.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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