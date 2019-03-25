Narkotik Köpeği Bulamasın Diye Uyuşturucuyu Sarımsakların Arasına Gizlediler

ZONGULDAK'ta, polis tarafından otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, polis tarafından otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin narkotik köpeğinin bulamaması için uyuşturucuyu sarımsakların arasına gizledikleri belirtildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından, şüphelilerin bulunduğu otomobil kent girişinde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, sarımsakların arasına gizlenmiş 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunamaması için sarımsakların arasına gizlendiği belirtildi. Polis, otomobilde bulunan T.K. ve U.K.'yi gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı

Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı