Narkotik köpeği 'Çayra' emekli oldu - Son Dakika

Narkotik köpeği 'Çayra' emekli oldu
30.11.2020 11:23
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Aydın Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bin operasyona katılan uyuşturucu madde arama köpeği 'Çayra'nın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Aydın Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bin operasyona katılan uyuşturucu madde arama köpeği 'Çayra'nın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Çayra'nın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çayra'nın, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çayra' emekli oldu. Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz 'Çayra', görevini genç köpek Tina'ya devretti. Çayra'ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz" denildi.
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