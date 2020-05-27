Narkotik köpeği Çayra, tecrübesini konuşturuyor - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 12 yıldır çeşitli uyuşturucu operasyonlara katılan 14 yaşındaki narkotik dedektör köpek "Çayra", yaşına rağmen performansıyla göz dolduruyor.

Narkotik köpeklerinin 8-10 yaşına geldiğinde performanslarının düşmesi nedeniyle görevine son verilmesine karşın yıllardır narkotik suçlarla mücadele polislerinin göz bebeği Belçika malinois cinsi "Çayra", görevden göreve koşuyor.

Çayra, yılın ilk dört ayında katıldığı operasyonlarda 13 kilogram esrar, 1 kilogram eroin, 11 kilogram metamfetamin, 8 kilogram sentetik uyuşturucu, 1018 uyuşturucu hap yakalanmasına katkı sağladı. Polisler, geçen yıla göre Çayra'nın daha başarılı olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Hassas burun Çayra, son 2 haftada araç yangın tüpü, otomobil lastiği, stepne ve araç hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucuları bularak narkotik ekiplerine önemli ölçüde katkıda bulundu.

"İkinci baharını yaşıyor"

Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt, Çayra'nın 2018'de Didim'de ele geçirilen 1,5 tonluk operasyonda da görev aldığını söyledi. Türkiye'de bu yaşta 2-3 köpeğin kaldığına dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Bu yaştaki köpeklerin emekli olması gerekiyordu ama Çayra emekli olmak niyetinde değil. Öyle ki performansından hiçbir şey kaybetmedi. Çayra ikinci baharını yaşıyor ve yaptığı işlerle göz dolduruyor. Son zamanlarda da önemli uyuşturucu yakalamalarına imza attı. Özellikle araçlarda 'bulunamaz' denilen yerlerdeki uyuşturucuları buluyor ve ekiplere yardımcı oluyor. Geçtiğimiz hafta yangın tüpü, stepne ya da hoparlörün içerisine saklanan çok sayıda uyuşturucuyu buldu. Ekipler için iyi bir ekip arkadaşı diyebilirim"

Çayra'yla 7 yıldır çalıştığını aktaran Kurt, "Günümün 6 saatini onunla geçiriyorum. Çayra görevi bıraktıktan sonra ondan ayrılmak zor olacak. Çünkü bir bağ kuruyorsunuz. Emekli olmasını istemiyorum ama köpeklerde bir yaştan sonra performans ve fiziki durum azalıyor. İnşallah Çayra görevine biraz daha devam eder." ifadelerini kullandı.